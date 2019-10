Het is pas lente en nu al verwoesten natuurbranden huizen in Australië

In het oosten van Australië zijn tientallen huizen in de as gelegd door natuurbranden. Zo'n 500 brandweermensen zijn ingezet om de brandhaarden in de staat New South Wales te bestrijden.

Vooral het dorp Rappville, zo'n 200 kilometer onder Brisbane, is zwaar getroffen. Een gebied van 100 vierkante kilometer rond het dorp is afgebrand.

Tot dertig huizen en andere gebouwen zijn uitgebrand en zo'n vijftig dorpsbewoners hebben de nacht doorgebracht in een school. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. Van een onbekend aantal mensen is niet duidelijk waar ze zijn. Een politiewoordvoerder riep de lokale bevolking op zich bij het Rode Kruis te melden, zodat duidelijk wordt wie daadwerkelijk vermist is.