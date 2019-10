Nederland naar EU-hof om pulsvisverbod aan te vechten

Nederland gaat naar het Europese Hof van Justitie om het pulsvisverbod aan te vechten. Volgens Nederland zijn er allerlei fouten gemaakt bij de invoering van het verbod. Een procedure bij het hof gaat jaren duren en pulsvissers zullen zich tot die tijd aan het verbod moeten houden.

Pulsvistuig geeft kleine elektrische schokjes die de vis uit de bodem opschrikt. Het Europees Parlement stelde dit jaar een pulsvisverbod in. Kleinschalige vissers en natuurorganisaties voerden een succesvolle campagne waarin ze stelden dat pulsvissen alle zeeleven uitroeit.

Nederland zegt nu dat daarmee EU-regels zijn overtreden. Een nieuwe Europese regel mag volgens het ministerie van Landbouw pas worden ingesteld nadat het best beschikbare wetenschappelijke advies is geraadpleegd. Wetenschappers adviseerden juist dat pulsvissen beter is voor het zeeleven dan oudere vismethoden.

Het is maar de vraag of vissers zullen profiteren van de rechtszaak. De helft van alle pulsvissers heeft z'n pulstuig al moeten inleveren, de andere helft moet dat binnen een paar jaar. Dan is de procedure bij het hof waarschijnlijk nog niet afgerond.