Jongen in China hangt aan hoofd tussen spijlen balkon

In het oosten van China is een kind met zijn hoofd vast komen te zitten tussen de spijlen van een balkon. Het 4-jarige jongetje in de stad Linyi was uit het raam gestapt terwijl zijn opa een dutje lag te doen.

Het kind was te klein voor de tralies van het balkon, een soort metalen kooi. Hij gleed met zijn lichaam tussen de tralies door en kwam met zijn hoofd tussen de spijlen vast te zitten.

Toen de grootvader wakker werd, belde hij meteen de hulpdiensten. De brandweer zekerde het kind met touwen, maakte vervolgens de afstand tussen de spijlen met een soort krik groter, waarna het kind kon worden bevrijd.

Bekijk hier hoe de peuter door de brandweer werd bevrijd: