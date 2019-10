Nederland heeft meest concurrerende economie van Europa

Nederland heeft de meest concurrerende economie van Europa. Ons land is Duitsland en Zwitserland voorbijgegaan op de ranglijst van het Wereld Economisch Forum (WEF). Nederland staat nu vierde achter de nieuwe koploper Singapore, de Verenigde Staten en Hongkong.

Wat ons land vooral bonuspunten oplevert, is dat het eenvoudig is hier een bedrijf op te richten, zegt hoogleraar Henk Volberda, die aan de samenstelling van de lijst meewerkte. "We hebben veel snelgroeiende bedrijven, die ook nog eens vaak innovatief zijn. Ook positief voor Nederland is de goede infrastructuur."

In ons onderwijs is volgens het WEF veel aandacht voor ondernemerschap, niet alleen op universiteiten maar ook op middelbare scholen. "Dat is ook een pré", aldus Volberda die aangenaam verrast is over de nieuwe plek van Nederland op de ranglijst: "Ik had ons nog verwacht op plek zes, het is plek vier geworden. Hartstikke mooi."

Onafhankelijke rechtspraak

Ons land profiteert voorts van stabiele overheidsfinanciën en sterke instituties zoals de onafhankelijke rechtspraak. "En vergeet niet de kwaliteit van de beroepsbevolking. We zijn goed opgeleid."

Maar het is niet allemaal hosanna. Nederland heeft ook zwakke plekken. "Wij scoren minder op vernieuwing op de lange termijn. Investeringen in onderzoek, ict en technische ontwikkelingen lopen ver achter bij de bedragen die hiervoor worden uitgetrokken in landen als Duitsland, Zwitserland en de VS. "Daarmee dreigt Nederland kennis van belangrijke technologieën als kunstmatige intelligentie mis te lopen."

Nederland geeft 2 procent van het bruto nationaal product uit aan research en ontwikkeling. "De Duitsers trekken daar 3 procent voor uit, dat is toch een stuk meer."

Trots

Ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland spreken van een "prachtige momentopname waar we trots op mogen zijn".