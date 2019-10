Scholieren: seksuele voorlichting moet niet alleen over voortplanting gaan

Seksuele voorlichting moet over meer gaan dan alleen voortplanting. En ook in de bovenbouw van de middelbare school moet voorlichting worden gegeven. Dat is de uitkomst van een onderzoek onder honderden scholieren.

Het onderzoek is opgezet door Rutgers, het kenniscentrum voor seksualiteit, maar uitgevoerd door scholieren zelf. De jonge onderzoekers hebben hun leeftijdgenoten gevraagd hoe seksuele voorlichting beter kan.

Leerlingen vinden dat onderwerpen als seksuele identiteit, wensen en grenzen, sexting, plezier in seks en onrealistische verwachtingen door porno meer aandacht moeten krijgen. Nu gaat het nog te vaak over alleen voortplanting. En seksuele voorlichting moet niet alleen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs gegeven worden, omdat er juist in de bovenbouw veel gebeurt in de seksuele ontwikkeling van jongeren.

Veilig vrijen

"Leerlingen willen dat seksuele vorming de normativiteit doorbreekt en duidelijk maakt dat er niet één standaard is. Ook willen ze dat seksuele diversiteit aan de orde komt bij alle aspecten van seksuele vorming; of het nu over veilig vrijen gaat of over relaties", zegt Marianne Cense van Rutgers.

Rutgers gaat volgens Cense samen met Soa Aids Nederland de uitkomsten van het onderzoek bij schooldirecties onder de aandacht brengen. "De leerlingen spreken duidelijke taal. Ze willen uitgebreide seksuele vorming, in een veilige sfeer. Er zijn lesmethodes die al een veel breder pakket aan onderwerpen behandelen dan de biologieboeken, maar het vraagt ook om docenten en scholen die er veel meer tijd voor vrijmaken."