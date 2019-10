Twitter gaf 'onbedoeld' telefoonnummers en mailadressen aan adverteerders

De telefoonnummers en e-mailadressen die Twittergebruikers hadden opgegeven voor de beveiliging van hun accounts, zijn mogelijk bij adverteerders terechtgekomen. Twitter zegt dat dat "onbedoeld" was en biedt zijn excuses aan.

Het probleem is volgens Twitter ontstaan bij een systeem waarmee adverteerders hun eigen adressenbestanden naast de e-mailadressen van Twittergebruikers kunnen leggen. Op die manier kunnen de bedrijven mensen in hun adressenbestand via Twitter op maat gemaakte advertenties laten zien. Veel sociale mediabedrijven bieden die mogelijkheid aan adverteerders.

Volgens Twitter blijkt dat niet alleen de reguliere e-mailadressen van gebruikers in dat systeem zijn terechtgekomen. Ook de e-mailadressen en telefoonnummers die waren aangeleverd voor de beveiliging van accounts, de zogeheten tweestapsverificatie, waren toegankelijk.