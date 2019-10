SCP: inclusief personeelsbeleid geen grote prioriteit voor werkgevers

Het aandeel 55-plussers is de afgelopen vijftien jaar gestegen, van 8 procent tot 17 procent. "Dat heeft ook te maken met het oprekken van de pensioengerechtigde leeftijd", zegt Van Echtelt.

Van de werkgevers zegt 39 procent dat beleid gericht op oudere werknemers de meeste prioriteit heeft. "Dat zit hem dan wat minder in het aannemen van die groep, en voornamelijk in duurzaam inzetten van die groep. Bijvoorbeeld door ze parttime te laten werken of een wat minder uitdagend takenpakket te geven."

Grotere organisaties vaak inclusiever

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel sectoren in de publieke sector actiever beleid voeren om inclusiever te worden dan sectoren in de private sector. Voorlopers zijn bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg en de overheid.

"We merken vooral dat de grootte van de organisatie uitmaakt. Als je 2000 medewerkers in dienst hebt, is het makkelijker om inclusiviteit mee te nemen in je personeelsbeleid dan als je negen werknemers hebt", zegt Van Echtelt. "Je hebt daar dan meer ruimte voor."