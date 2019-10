Italiaans parlement schrapt honderden zetels om miljoenen te besparen

Het Italiaans parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die het aantal verkozen parlementariërs moet verminderen. Het totaal aantal parlementariërs wordt met meer dan een derde teruggebracht. De wet moet bij de volgende verkiezingen in 2023 ingaan.

Op dit moment telt Italië bijna duizend parlementariërs. De nieuwe wet zal dit aantal terugbrengen tot 600. Het aantal zitplaatsen in het Huis van afgevaardigden moet worden teruggebracht tot 400 van de huidige 630. Het aantal senatoren is nu 315 en wordt door de wet teruggebracht tot 200.

Honderden miljoenen

De hervorming was een belangrijke belofte in het manifest van de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S). De Vijfsterrenbeweging is de belangrijkste partij in de regeringscoalitie van Italië.

Volgens de Vijfsterrenbeweging kan de reductie het land honderden miljoenen euro's besparen in salarissen en maakt de hervorming het parlement efficiënter. De wet werd door alle grote partijen ondersteund.

Referendum

Tegenstanders van de maatregel zijn juist bang dat het de democratie verzwakt. Lobbyisten zouden makkelijker invloed kunnen uitoefenen op een kleiner parlement.

De oppositiepartijen hebben ook kritiek op de bewering van de Vijfsterrenbeweging dat de maatregel honderden miljoenen zou besparen. Volgens een senator van de oppositiepartij Forza Italia zal de daadwerkelijke besparing ongeveer de helft van het bedrag zijn. De grondwetswijziging kan nog wel aangevochten worden met een nationaal referendum.