Boeren willen Binnenhof meerdere dagen bezetten bij nieuwe actie

Boeren en andere demonstranten zijn van plan om volgende week woensdag het Binnenhof in Den Haag te bezetten. Ze willen daar meerdere dagen blijven. "Net zo lang tot onze eisen zijn ingewilligd", zegt woordvoerder Sita van Keimpena van de actiegroep Farmers Defense Force.

Net als bij het vorige protest zijn de boeren van plan met trekkers al 's ochtend vroeg op pad te gaan. Dat leidt vermoedelijk opnieuw tot grote verkeerschaos. De boeren willen eerst langs het rijksgezondheidsinstituut RIVM in Bilthoven met "zoveel tractoren als nodig".

De demonstranten zijn het opeens met de stikstofberekeningen van het instituut. Een van hun grootste bezwaren is dat de meetmethode van het RIVM volgens de demonstranten niet openbaar is. "Ze weigeren uit te leggen hoe ze aan de getallen komen. Onze sector wordt aangewezen als de schuldige, maar we weten niet op basis waarvan. Het RIVM is daardoor een van de grootste vervuilers in de discussie", zegt Van Keimpena.

Kamperen

Het is nog onbekend hoeveel dagen de demonstranten van plan zijn op het Binnenhof te blijven. "We nemen caravans mee en tenten om er te kunnen kamperen. We hebben op 1 oktober een duidelijk statement neergezet, maar er is niks gedaan. Nu komen we terug, maar dan iets nadrukkelijk", zegt Van Keimpena.

Naast boeren nemen volgens Van Keimpena ook vissers en burgers deel aan de actie. Volgens haar lijden ook vissers onder de beslissingen van het kabinet. "Zij weten niet wat de toekomst voor ze in petto heeft. De Noordzee wordt volgezet met windmolens, ze hebben steeds minder plek om te vissen", zegt ze.

De protestgroep Farmers Defense Force neemt volgens de woordvoerder per dag met zo'n duizend mensen toe. "Het zal wel vol worden."