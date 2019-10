In twee maanden tijd bijna 10.000 appende fietsers beboet

De politie heeft in juli en augustus 9248 boetes opgelegd voor appen of bellen op de fiets. Het waren de eerste twee maanden dat het verbod gold. De bekeurde fietsers moesten 95 euro betalen.

De vele boetes voor appende fietsers laten zien dat verkeersdeelnemers zich vaak laten afleiden, zegt de politie. Het totale aantal boetes die van mei tot en met augustus werden opgelegd voor telefoongebruik in het verkeer was twee keer zo groot als een jaar eerder. Het waren er 44.540, vooral voor appen en bellen in de auto.

De boete voor appende automobilisten is overigens met 240 euro veel hoger dan die voor fietsers. Dat heeft ermee te maken dat ze meer schade kunnen aanrichten.

De verkeersboetecijfers staan in een viermaandelijks overzicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden van mei tot en met augustus 2.974.497 verkeersovertredingen geconstateerd, vooral voor te hard rijden. Dat is 8 procent minder dan een jaar eerder.