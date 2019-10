Onderzoek naar 'schandalige' Greta Thunberg-pop, opgeknoopt aan brug

De pop heeft de karakteristieke vlechten van Thunberg. De activiste heeft vooralsnog niet gereageerd op het voorval.

Thunberg is wereldwijd geliefd en gehaat als aanjager van stakingsacties voor het klimaat. In augustus vorig jaar begon ze in haar eentje in Zweden met haar schoolstaking. Inmiddels worden de acties in zo'n 150 landen gehouden.

Naar Nederland

De Zweedse tiener is een van de favorieten om de Nobelprijs voor de Vrede te winnen. Aanstaande vrijdag rond 11.00 uur wordt bekend wie de prestigieuze prijs in ontvangst mag nemen.

Op 20 november is Thunberg in Nederland. Ze krijgt dan de Internationale Kindervredesprijs uitgereikt in Den Haag.