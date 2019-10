18 jaar cel voor moord met hamer uit 'bloedwraak'

Een 38-jarige man uit Bochum, in Duitsland, is veroordeeld tot 18 jaar cel, omdat hij in oktober 2017 in Winterswijk een man met een hamer doodsloeg. Aanleiding was een familievete.

Het slachtoffer was een 58-jarige man uit Winterswijk. Hij werd eerst aangereden en vervolgens meerdere keren met de hamer op zijn hoofd geslagen. Hij overleed in het ziekenhuis.

Bloedwraak

De verdachte en het slachtoffer groeiden beide op in Kosovo. Daar speelde een familievete. De vader van de verdachte zou daar zijn omgebracht door de broer van het slachtoffer. Volgens de rechtbank is er daarom sprake van bloedwraak.

De rechtbank spreekt daarnaast van moord omdat de verdachte zijn daad had gepland. Zijn auto stond in de weken voor de moord meerdere keren in de straat waar het slachtoffer woonde. Ook plaatste hij op de dag van de moord een selfie op Facebook om te doen alsof hij in Zwitserland verbleef.

Straf gelijk aan eis OM

De straf van de rechter is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Beiden vinden het motief van de man strafverzwarend. "Bloedwraak is een onacceptabel en ongewenst fenomeen, waar in deze maatschappij geen plaats voor is. Daarom is alleen een langdurige gevangenisstraf op zijn plaats", aldus de rechter.

De verdachte was niet aanwezig bij de uitspraak in de rechtbank, schrijft Omroep Gelderland. Hij ontkent dat hij betrokken is bij de moord, maar volgens de rechtbank is zijn dna gevonden op de jas van het slachtoffer en stond de auto waarmee het slachtoffer werd aangereden op zijn naam.