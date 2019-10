Huisarts volgend jaar weer op 'werkvakantie' naar Zeeland

De inzet van tijdelijke huisartsen in Zeeland om de ergste vakantiedrukte op te vangen, is goed bevallen. "Het was een succes en de kans is groot dat we ermee doorgaan", zegt Marian van Hooft van de Zeeuwse Huisartsencoöperatie tegen Omroep Zeeland.

Acht jonge huisartsen kwamen in de vakantieperiode naar Vlissingen om daar een speciale zomerhuisartspraktijk te bemannen. Ze zagen toeristen die door andere huisartsen naar hen werden doorgestuurd. Voor hun diensten werden ze gewoon betaald, maar om hen te 'lokken' mochten ze in die periode ook gratis met hun gezin in een Zeeuws zomerhuisje verblijven.

Het project in Zeeland werd geboren uit nood: in de vakantieperiode komen duizenden toeristen naar de regio, precies op het moment dat de Zeeuwse artsen zelf ook graag op vakantie willen, omdat hun kinderen vrij zijn van school. "De vakantiedokter heeft veel patiënten gezien en huisartsen ontlast", zegt Van der Hooft.