Tientallen Nederlandse toeristen vast in Ecuador

Volgens het reisschema had de groep moeten doorreizen naar de Galapagos-eilanden, maar die bestemming is nu geschrapt. "Demonstranten hebben wegblokkades opgeworpen door bijvoorbeeld bomen op de weg te leggen", zegt een woordvoerder van Sawadee. "Zolang je die blokkades niet wil passeren, is er niets aan de hand. Maar als je er wel langs wil, kan je in de problemen komen."

Brandstofprijzen

Demonstranten verzetten zich tegen bezuinigingsplannen van de Ecuadoraanse overheid. Zo wil president Moreno het aantal ambtenaren fors terugdringen, meerdere overheidsdiensten privatiseren en de subsidie op brandstof per direct schrappen. Met name over die laatste maatregel zijn mensen boos.

"Ecuadoranen zijn woedend, want ze zijn al veertig jaar gewend dat ze een behoorlijke subsidie op benzine en diesel krijgen", zei correspondent Nina Jurna in het NOS Radio 1 Journaal. Ze zijn bang dat de prijzen nu verdubbelen. "Als gevolg daarvan schieten ook andere prijzen, bijvoorbeeld die van levensmiddelen, de lucht in", aldus Jurna.

Eten uitdelen aan demonstranten

In de hoofdstad Quito gingen gisteren groepen indianen, boeren en vakbonden de straat op. "Er is zelfs een tank van het leger in brand gestoken en de oproerpolitie moest met traangas schieten", zei Jurna. "Het is kortom complete chaos hier."

Hoewel ook in Guamote wordt geprotesteerd, is de situatie er volgens Sawadee niet zo chaotisch als in Quito. Wel zijn alle winkels er gesloten. "Onze reizigers proberen er het beste van te maken", laat de reisbegeleider van Sawadee weten. "Zo maken we een wandeling, doen ze yoga, spelen ze spelletjes of helpen ze in de keuken van het hotel."

Ook hebben de toeristen eten uitgedeeld aan de demonstranten. "Op die manier proberen ze ook de relatie met de bevolking goed te houden", zegt de woordvoerder van Sawadee.

Vrijdag staat een nieuwe reis naar Ecuador gepland. De reisorganisatie heeft een beroep gedaan op het Calamiteitenfonds, dat reisorganisaties en toeristen schadeloos kan stellen bij bijvoorbeeld natuurrampen of ernstige onlusten. "Zij nemen later vandaag een beslissing en afhankelijk daarvan gaat de reis wel of niet door."