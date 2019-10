Duitse politie: ongeluk met vrachtwagen lijkt terrorisme

Het ongeluk van gisteravond met een gestolen vrachtwagen in Duitsland lijkt een terroristische aanslag. Dat melden Duitse media op basis van bronnen bij de politie. Het aantal gewonden is naar beneden bijgesteld: van zestien naar negen.

De dader is een man van begin dertig en hij komt uit Syrië, melden de media.

In de plaats Limburg an der Lahn, in de buurt van Koblenz, dwong hij een vrachtwagenchauffeur te stoppen, nam het stuur over en reed een paar honderd meter verderop bewust in op wachtende auto's voor een verkeerslicht.

Ooggetuigen zeggen dat de dader 'Allah' heeft geroepen en Arabisch sprak. De politie schrijft op Twitter dat mensen voorzichtig moeten zijn met speculaties.