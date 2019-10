Hoe lang blijven Albanië en Noord-Macedonië nog in de wachtkamer van de EU?

Zowel Albanië als Noord-Macedonië timmeren hard aan de weg om te voldoen aan de eisen die de EU stelt. Vooral Noord-Macedonië doet het goed. Het land veranderde begin dit jaar de naam van Macedonië in de Republiek Noord-Macedonië. Dit was een compromis in een jarenlange strijd met Griekenland. Dat land drong aan op een nieuwe naam, omdat een provincie in Noord-Griekenland ook Macedonië heet. Deze naamsverandering was een belangrijke voorwaarde voor toetreding tot de EU. Daarnaast is het land bezig met het bestrijden van corruptie.

Ook de Albanese regering pakt corruptie en de georganiseerde misdaad hard aan. Zo onderzocht de regering afgelopen maanden alle rechters in het land. Ze moesten hun bankrekeningen laten zien en hun onroerend goed opgeven. Rechters die niet goed konden verklaren waarom ze hoge bedragen op hun rekening hadden of meerdere huizen bezaten, werden geschorst. Inmiddels zijn er 200 rechters veroordeeld en komt bijna 60 procent niet meer terug vanwege corruptie in het verleden.

Na het debat van vandaag zal Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken, het Nederlandse oordeel uitspreken in de EU-vergadering in Luxemburg aankomend weekend. Daarna wordt pas officieel een besluit genomen over de toetreding van Albanië en Noord-Macedonië tot de Europese Unie.