Ex-Intertoys-ondernemers beginnen nieuwe speelgoedketen

Volgens marktonderzoeker Locatus is het aantal speelgoedwinkels in ons land de afgelopen jaren gedaald van bijna 900 in 2014 naar bijna 600 op dit moment. Dat komt vooral door het nagenoeg verdwijnen van Bart Smit (184 winkels). Ook de speelgoedwinkels van Blokker bestaan niet meer (dat waren er ooit 15) en Intertoys heeft bij de doorstart door tientallen filialen een streep gezet.

Ook Euretco zag dat, een organisatie voor zelfstandige ondernemers, voor franchise-formules als Hubo, Intersport en Decorette. "Voor het eerst gaan we in Nederland in speelgoed", zegt Miriam de Bruin van Euretco.

De Bruin weet wel dat heel veel consumenten speelgoed tegenwoordig kopen bij webshops en dat mede daardoor tal van winkels over de kop zijn gegaan. Maar de keerzijde is volgens De Bruin dat er in het land weer blinde vlekken zijn ontstaan: nieuwe gebieden waar een speelgoedzaak niet zou misstaan.

Top 1 Toys

Volgens Euretco hebben veel zelfstandige ondernemers in de speelgoedbranche interesse in de nieuwe keten Jase & Joy. Het staat franchisers vrij om na afloop van een contract eventueel over te stappen naar een andere formule.

Maar volgens een insider in de speelgoedbranche spinnen ook ketens als Top 1 Toys en Toy Champ (oorspronkelijk uit België) garen bij het uitdunnen van Intertoys. "De overblijfselen van Intertoys zijn nu weer in Nederlandse handen. Franchisers zullen nu even willen kijken hoe het loopt. Maar door hun ervaringen de afgelopen tijd - met twee overnames - heerst er veel argwaan. Mensen zijn bang. Dat snap ik wel."