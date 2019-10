Gestolen vrachtwagen ramt auto's in Duitsland: zestien gewonden

In Duitsland is een man met een gestolen vrachtwagen ingereden op stilstaande auto's bij een verkeerslicht. Daarbij raakten zestien mensen gewond. Een van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het gebeurde gisteren aan het eind van de middag in Limburg an der Lahn, een stadje in de deelstaat Hessen. Het is onduidelijk of de chauffeur het met opzet deed of per ongeluk. Hij raakte zelf ook gewond en is gearresteerd.

De man zou de vrachtwagen kort daarvoor in de buurt hebben gestolen. De eigenaar van de vrachtwagen zegt in de krant Frankfurter Neue Presse dat hij door de man, die niets zei, achter het stuur vandaan werd getrokken. De man reed met de vrachtwagen weg en reed een paar honderd meter verderop in op de file.

Versuft

Getuigen zeggen tegen de krant dat de gewonde chauffeur uit de wagen was geklommen en er versuft bij zat. Hij zou Arabisch hebben gesproken en meerdere keren 'Allah' hebben gezegd. Daarop hielden omstanders de man vast totdat de politie kwam.

De Duitse politie vraagt voorzichtig te zijn met speculaties over een terroristische aanslag zolang daarover geen bevestigde informatie is. "Niemand heeft behoefte aan trollen of wilde speculaties", schrijft de regionale politie op Twitter.