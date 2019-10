Saturnus blijkt planeet met meeste manen na ontdekking wetenschappers

Niet Jupiter, maar Saturnus is de planeet met de meeste manen in het zonnestelsel. Amerikaanse wetenschappers hebben twintig nieuwe manen ontdekt rond de planeet, waarmee het totale aantal manen rond Saturnus op 82 komt. Jupiter heeft er voor zover bekend 79.

"Het was leuk om erachter te komen dat Saturnus de echte manen-koning is", zegt astronoom en onderzoeksleider Scott Sheppard van het Carnegie Institution of Science. Hij houdt er rekening mee dat er nog zo'n 100 kleinere manen in een baan rond de planeet draaien die nog niet zijn ontdekt. Om die te zien, zijn er volgens hem grotere telescopen nodig.

Het team van Sheppard zag de manen afgelopen zomer met de Subaru-telescoop op Hawaï. Allemaal hebben ze een doorsnede van zo'n 5 kilometer. Slechts drie manen draaien met Saturnus mee. Die maken in ongeveer twee jaar tijd een rondje om de planeet heen. De overige zeventien manen draaien in tegengestelde richting van Saturnus en doen er drie jaar over om rond te gaan.

Namen nodig

De onderzoekers denken dat de manen onderdeel waren van minimaal drie grotere hemellichamen, die in botsing zijn gekomen met andere manen of bijvoorbeeld asteroïden, waardoor ze in kleinere stukken zijn gebroken. "De manen zijn de overblijfselen van objecten die planeten mede hebben gevormd. Door ze te bestuderen, leren we waardoor planeten ontstaan", zegt Sheppard.

Het Carnegie Institution of Science moedigt mensen aan om naamsuggesties te doen voor de twintig nieuwe manen. Tot 6 december kan het publiek via Twitter (@SaturnLunacy) namen insturen. De namen moeten afkomstig zijn uit de Noorse, Gallische of Inuit-mythologie.