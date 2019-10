Renovatie Binnenhof mogelijk een jaar vertraagd

Het is zeer de vraag of de grootscheepse verbouwing van het Binnenhof in Den Haag volgend jaar volgens planning kan beginnen. Dat schrijft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Hij overweegt de start van de renovatie met een jaar uit te stellen, tot de zomer van 2021.

Hij geeft vier redenen voor de mogelijke vertraging. Een daarvan is een onlangs aangenomen voorstel voor meer ondersteuning van de Tweede Kamer. Daar komen miljoenen voor beschikbaar, die onder meer gebruikt moeten worden voor meer werknemers in het Kamergebouw. Voor die extra medewerkers is hoogstwaarschijnlijk meer ruimte nodig.

Stikstof

Ook de stikstofproblematiek, waardoor veel bouwprojecten stilliggen, vormt een risico. Dat was eerder al bekend. Voor de renovatie van de parlementsgebouwen geldt dat de natuur gecompenseerd moet worden voor de uitstoot die de bouw oplevert.

Die compensatie blijkt niet te lukken, "zelfs als het schoonste materiaal zou worden gebruikt", schrijft Knops nu in zijn brief aan de Kamer. "De renovatie kan niet zodanig worden aangepast dat de stikstofuitstoot vermindert of gelijk blijft."

Ook de extra eisen die de Tweede Kamer stelt aan de beveiliging ziet Knops als mogelijke reden voor vertraging. Het blijkt verder moeilijk om op tijd ICT-voorzieningen en audiovisuele middelen te krijgen bij de tijdelijke huisvesting. "Tegelijk is de bouwmarkt op dit moment onveranderd krap, waardoor levertijden van onderdelen lang zijn en de flexibiliteit op de markt beperkt is", schrijft Knops.

2020

Het is de bedoeling dat alle gebruikers van het Binnenhof in september 2020 zijn verhuisd naar andere locaties in Den Haag. Volgens de planning keren ze pas na 5,5 jaar terug in het opgeknapte complex.

De kosten voor het totale project zijn in 2015 geraamd op 475 miljoen euro. De Tweede Kamer wilde weten of dat bedrag nog wel accuraat is. Knops heeft de kosten omgerekend naar het prijsniveau van 2019 en concludeert dat er dan waarschijnlijk 16 miljoen euro bij komt.