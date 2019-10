Ouderen in woonzorgcentrum al weken in de kou door werkzaamheden

Bewoners van 240 appartementen in een woonzorgcentrum in Amersfoort zitten al weken zonder verwarming. De ketels in het gebouw van Woonzorg Nederland worden vervangen, maar de werkzaamheden zijn uitgelopen. Doordat het de afgelopen dagen een stuk kouder is geworden in Nederland, is in sommige kamers de temperatuur gezakt tot 13 graden, schrijft RTV Utrecht.

"Ze laten ons letterlijk in de kou zitten", zegt voorzitter Piet Lamers van de huurderscommissie. Volgens Lamers is vorig jaar al tegen Woonzorg gezegd dat de werkzaamheden beter begin mei konden plaatsvinden, voor het geval het werk zou uitlopen. "Daar hebben ze niet naar geluisterd en daardoor zitten we dus al sinds 26 augustus in de kou."