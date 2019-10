Stroper aangehouden met bijna 400 palingen in zijn boot

Op de Loosdrechtse Plassen is een stroper aangehouden die meer dan vierhonderd kilo illegaal gevangen paling aan boord had.

Opsporingsambtenaren waren getipt dat de man met zijn boot over de Loenderveense Plas voer, terwijl dat daar niet mag. Hij zou een slot van een toegangshek hebben geforceerd om het water op te komen.

Na de tip werd besloten de man in de gaten te houden. Vrijdag kon hij op heterdaad betrapt worden toen hij de fuiken leeghaalde. Hij had op dat moment circa 370 volwassen palingen aan boord, keurig gesorteerd in vier tonnen.

Uitzonderlijke vangst

Een woordvoerder van Recreatieschap Midden-Nederland zegt tegen NH Nieuws dat het uitzonderlijk is dat een stroper met zoveel vis wordt gepakt. Het is volgens de woordvoerder dan ook geen uit de hand gelopen hobby geweest, maar een beroepsvisser die het illegale pad op is gegaan.

De man is aangehouden en zijn boot, visnetten en stroopgereedschap zijn in beslag genomen. De gevangen vis is weer uitgezet. De man zal worden vervolgd voor het varen in verboden gebied, vissen buiten het seizoen, vissen zonder vergunning en het stropen van een beschermd dier.

In deze video legt NOS op 3 uit hoe de Nederlandse natuur het jachtterrein van stropers is: