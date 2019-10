Nederlandse geld- en goudvoorraad tijdelijk naar Haarlem

Haarlem is de komende drie jaar de bewaarplaats voor de Nederlandse goudvoorraad en bankbiljetten. De Nederlandsche Bank (DNB) gaat de goudkluis en het bankbiljettenbedrijf weghalen uit de kelders van de centrale bank aan het Frederiksplein in Amsterdam en overbrengen naar Haarlem. Het goud en het geld worden opgeslagen in de leegstaande gebouwen van de bankbiljettendrukker Johan Enschedé.

Het bankgebouw in Amsterdam wordt gerenoveerd en het goud en het geld liggen daarbij in de weg. Door de verhuizing is de verbouwing een jaar eerder klaar. DNB wil niet zeggen wanneer precies en op welke manier het goud en geld naar Haarlem worden getransporteerd, maar zal ergens in de tweede helft van volgend jaar zijn.

Fort Knox

DNB start dit najaar met de bouw van de nieuwe kluis (Cashcentrum) op het defensieterrein Camp New Amsterdam in Zeist. In 2023 moet de bouw klaar zijn. Het goud en het geld verhuizen dan weer van Haarlem naar Zeist.

De reden voor de bouw van een nieuw 'Fort Knox' in Zeist heeft te maken met de enorme beveiliging die nodig is in Amsterdam. Het gebouw is daardoor steeds moeilijker toegankelijk voor bezoekers en medewerkers van DNB. Ook zijn er regelmatig geldtransporten vanuit het DNB-gebouw, en ook daarvoor geldt dat de bewaking in het centrum van Amsterdam complex is.

In de Amsterdamse goudkelder ligt naar schatting ongeveer een derde van de totale Nederlandse goudvoorraad van circa 600 ton, voor zo'n 5,7 miljard euro. De rest ligt in kluizen in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Het goud bestaat uit rekken goudstaven (baren), zo'n 15.000 stuks, en kisten vol gouden munten, zoals de bekende gouden tientjes. Verder staan er tientallen pallets met bankbiljetten. Een baar goud weegt 12,44 kg en is tegen de huidige goudprijs 600.000 euro waard.