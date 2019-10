Politie rijdt wegpiraat klem die meer dan 100 km/u te hard reed

De politie heeft vannacht in Prinsenbeek een wegpiraat van de weg gehaald. De 44-jarige automobilist uit Breda reed onder meer ruim honderd kilometer per uur te hard in de bebouwde kom.

Agenten zagen de man rond 01.30 uur rijden in Breda. Ze zetten de achtervolging in en constateerden dat hij veel te hard door de stad reed.

Toen ze hem aan de kant wilden zetten en een stopteken gaven, ging de man er met hoge snelheid vandoor in de richting van Prinsenbeek en Etten-Leur. Onderweg reed hij linksom over een rotonde. OP een weg waar je 30 mag, reed hij meer dan 130 kilometer per uur.

In Prinsenbeek reed de man zich klem op een rotonde die door de politie was geblokkeerd. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs en auto zijn in beslag genomen. Het is niet duidelijk waarom de man ervandoor ging, schrijft Omroep Brabant.