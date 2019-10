Schuldeiser moet meer informatie krijgen over turboliquidaties

Schuldeisers moeten betere informatie krijgen over bedrijven die zeer snel failliet zijn verklaard. Minister Dekker wil schuldeisers beter in staat stellen om te beoordelen of het zin heeft om nog achter hun geld aan te gaan.

Nu merken ze pas laat dat een bedrijf waarvan ze nog geld tegoed hebben, zich failliet heeft laten verklaren. "Ze komen er pas naar verloop van tijd achter dat ze naar hun geld kunnen fluiten", schrijft de minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer.

Turboliquidatie

Sinds 1994 is het mogelijk voor bedrijven om bij 'zwaar weer' gemakkelijk te stoppen. Dat heet een turboliquidatie. Zo wordt voorkomen dat er allerlei inactieve vennootschappen ontstaan en dat er misbruik wordt gemaakt van lege rechtspersonen, is het idee.

Inzicht

Maar voor schuldeisers gaat het opheffen van een bedrijf soms wel erg snel en is het bijna onmogelijk om te beoordelen of er nog geld over is. Dekker wil nu dat bedrijven in voortaan meer informatie geven over de reden van de turboliquidatie. Ook moet het bestuur van de onderneming een slotbalans opstellen en inzicht geven in de jaarrekeningen.

Dekker hoopt dat meer transparantie schuldeisers helpt met hun beoordeling om wel of niet naar de rechter te stappen om hun geld terug te eisen.