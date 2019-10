Loodsen in Halfweg afgebrand, geen gewonden

In Halfweg (Noord-Holland) zijn meerdere loodsen volledig afgebrand. Het vuur brak iets voor 01.00 uur uit. Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle, maar het nablussen zal nog even duren.

Bij de brand raakte niemand gewond. Wel moest het woonhuis naast de loods worden ontruimd. De snelweg A200 vanaf Haarlem tot aan het Rotterpolderplein was tijdelijk afgesloten voor verkeer vanwege de rookontwikkeling.

Het is niet bekend wat er in de loodsen werd opgeslagen. In één loods stonden in elk geval meubels.