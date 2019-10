Maar weinig mensen doen melding of aangifte van internetoplichting

Mensen die online opgelicht worden doen daar vaak geen aangifte of melding van. Zes op de tien laten het erbij zitten omdat ze het schadebedrag te klein vinden of omdat ze denken dat melden geen zin heeft. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met de politie.

Het CBS vroeg 100.000 mensen naar hun ervaring met het online kopen of verkopen van spullen. Ruim 38.000 deden mee aan het onderzoek. Van hen zei 2,9 procent vorig jaar opgelicht te zijn via internet.

Vier op de tien deed wel aangifte bij de politie. Ook maakten gedupeerden melding bij hun bank of bij een fraudehelpdesk.

Tweedehandsspullen

In de meeste gevallen ging het om de aankoop op een site voor tweedehandsspullen: ruim 40 procent van de deelnemers ontving de bestelde artikelen nooit. Bijna een kwart trapte in een nepwebwinkels en werd zo geld afhandig gemaakt.

Vaak ging het om kleding, schoenen of accessoires, maar ook om mobiele telefoons of laptops. Bij 5 procent ging het mis bij de aankoop van tickets of kaartjes. 0,2 procent van de ondervraagden kreeg te maken met verkoopfraude: zij werden niet betaald voor een verkocht product.

Naast financiële schade, had de fraude ook andere gevolgen: een derde van de slachtoffers zei na de internetfraude minder vertrouwen te hebben in digitale veiligheid. 4 op 10 mensen meldden ook emotionele gevolgen.