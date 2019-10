Veel begrip voor besluit van Krikke in Den Haag

In de Haagse gemeentepolitiek wordt met begrip gereageerd op het vertrek van burgemeester Pauline Krikke. "Een moedig maar onvermijdbaar besluit", zegt Arjen Kapteijns, fractievoorzitter van GroenLinks Den Haag. "Ondanks haar betrokkenheid en inzet voor onze stad is er te veel fout gegaan bij de afgelopen jaarwisseling om nu nog voldoende gezag te hebben."

Raadslid Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid noemt het aftreden van Krikke "een persoonlijk drama dat je niemand gunt". Ook hij noemt haar beslissing onvermijdelijk.

'Logische stap'

Volgens Martijn Balster van de PvdA gaat de stad Krikke als burgermoeder missen. "Ze is in korte tijd uitgegroeid tot een geliefde burgemeester die zich vol passie en overgave liet zien in elke wijk van Den Haag."

Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos spreekt van een logische stap. "Goed dat ze gehoor geeft aan onze oproep om te vertrekken. We bedanken haar voor haar inzet de afgelopen jaren." Volgens hem is er nu snel een interim-burgemeester nodig met een breed draagvlak onder de Hagenaars en Hagenezen.

Naar die waarnemend burgemeester gaat de commissaris van de Koning in Zuid-Holland Jaap Smit volgende week op zoek, samen met de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Het college beslist wie de komende tijd de lopende zaken van de burgemeester waarneemt totdat een interim-burgemeester wordt benoemd.

Pauline Krikke maakte haar besluit in een videoboodschap op Instagram bekend: