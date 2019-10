SP-Kamerlid Ronald van Raak stapt naar waakhond vanwege 'discriminatie' bij KLM

SP-Kamerlid Ronald van Raak stapt naar het College voor de Rechten van de Mens vanwege een vermeende discriminatiezaak.

Aanleiding was een incident in mei, toen Van Raak en zijn echtgenote met KLM van New York naar Amsterdam vlogen. Zijn vrouw kreeg een zitplaats toegewezen naast een joods-orthodoxe man maar die weigerde naast een vrouw te zitten.

De man reisde samen met andere joods-orthodoxe mannen maar niemand wilde naast Van Raaks echtgenote zitten. "De mannen weigerden plaats te nemen, waardoor de vlucht werd vertraagd en de sfeer grimmig werd", schrijft Van Raak in zijn column op de SP-website. "Uiteindelijk besloten mijn vrouw en ik elders in het vliegtuig te gaan zitten."

Na het incident zocht Van Raak contact met de luchtvaartmaatschappij. "Na vijf maanden hadden we nog steeds geen duidelijk antwoord van KLM", zegt Van Raak. Het kan volgens hem niet zo zijn dat een slachtoffer van discriminatie naar een oplossing moet zoeken. "Het is nu aan het College om een oordeel te vellen en hopelijk leidt dit ertoe dat KLM zijn procedures aanpast."

Onprettige situatie

KLM betreurt het feit dat Van Raak en zijn vrouw "een onprettige situatie hebben meegemaakt", meldt NH Nieuws. "Bij een situatie aan boord spant de crew zich in om die situatie op een goede manier op te lossen en vooral escalatie te voorkomen. Daarbij worden afwegingen gemaakt. Zo ook in dit geval", reageert KLM via Twitter.