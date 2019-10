Haagse burgemeester Pauline Krikke stapt op

Pauline Krikke, de burgemeester van Den Haag, stapt per direct op. Zij was onder vuur komen te liggen na harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het uit de hand gelopen vreugdevuur in Scheveningen.

Krikke maakte haar besluit bekend in een filmpje op Instagram.

In de aankondiging van haar vertrek verwijst Krikke ook naar de politieke crisis in het Haagse stadsbestuur. Afgelopen week viel het college door een corruptieaffaire rond twee wethouders.

'Debat over mijn functioneren'

Volgens Krikke wordt het aanstaande debat over het rapport van de onderzoeksraad binnen en buiten het stadhuis al in alle hevigheid gevoerd "en het spitst zich steeds meer toe op mijn functioneren".

"Het debat over mijn toekomst zit het debat over de toekomst van Den Haag in de weg. Ik kan dan ook niet anders dan hetzelfde doen als wat ik van mijn wethouders heb gevraagd, namelijk om de voortgang van het denken en doen in Den Haag niet in de weg te zitten."

Krikke heeft de commissaris van de koning verzocht haar met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen. "Ik ben met hart en ziel burgemeester van Den Haag geweest", aldus Krikke in de verklaring.