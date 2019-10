Legendarische drummer Ginger Baker (80) overleden

Andere bands waarin hij speelde waren Blues Incorporated, Blind Faith en Hawkwind. Ook trad hij op met de Nigeriaanse muzikant Fela Kuti en het Ginger Baker Trio.

Fiets

Baker werd in 1939 in Londen geboren als Peter Edward Baker. De bijnaam Ginger dankte hij aan zijn rode haar. Zijn vader sneuvelde in de Tweede Wereldoorlog. Hij werd alleen door zijn moeder opgevoed.

Als tiener wilde hij eigenlijk wielrenner worden, maar nadat zijn fiets kapot was gegaan bij een aanrijding begon hij met drummen. In de eerste jaren speelde hij in jazz-combo's.