Vijfvoudige moord in Oostenrijkse plaats Kitzbühel

In de Oostenrijkse plaats Kitzbühel zijn vannacht in een huis vijf mensen gedood. Volgens bronnen van de Tiroler Tageszeigtung was de dader de vriend van een meisje dat daar woonde. Hij zou haar en vier van haar familieleden hebben vermoord.

Volgens de krant heeft de vriend zichzelf vanochtend bij de politie gemeld en wordt hij verhoord. De politie wil alleen kwijt dat er een verdachte is opgepakt.

De politie zegt dat ze aan het begin van de middag op een persconferentie met meer informatie komt.