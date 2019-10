Peuter overleden na aanrijding Urk

Een 3-jarig jongetje in Urk is vanmiddag overleden nadat hij was aangereden door een auto. Het kind werd bij het fietsen door de auto geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur in een smal straatje in woonwijk Wijk 5. De jongen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. "Ondanks alle geboden hulp, is de kleuter in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden", schrijft de politie.

Een traumahelikopter werd opgeroepen om assistentie te verlenen, meldt Omroep Flevoland.