Nederlanders verklikken elkaar vaker bij meldpunt overheid

Het aantal meldpunten waar je bijstandsfraude kunt aangeven is de afgelopen jaren verdrievoudigd. In 2013 waren er 44 gemeenten met zo'n meldpunt. Inmiddels zijn het er 149. Jaarlijks komen er minimaal 9000 tips binnen, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

Waarschijnlijk ligt het aantal tips veel hoger, want de helft van de gemeenten met een meldpunt zegt het aantal tips niet bij te houden. Vaak gaat het om een vermoeden dat een bekende of iemand in de buurt met een uitkering, samenwoont of zwart werkt.

Tips worden meestal anoniem gedaan, via een telefoontje, online formulier, e-mail of brief.

Loppersum klikt veel

Vooral in Loppersum komen relatief veel meldingen binnen: jaarlijks 66 tips op een totaal van 240 bijstandsuitkeringen. Of er meer meldingen over een en dezelfde persoon worden gedaan, is niet duidelijk. Ook in Delft, Leeuwarden, Oost Gelre en Vaals wordt veel geklikt over mensen met een bijstandsuitkering.