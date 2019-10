Vlaanderen wil Nederlandse studenten weren: 'Geen meerwaarde'

De Vlaamse regering wil minder buitenlandse studenten toelaten tot de opleidingen Geneeskunde en Diergeneeskunde. Dat staat in het nieuwe regeerakkoord dat begin van de week gepubliceerd is. De maatregel treft vooral de Nederlandse studenten, want van de eerstejaarsstudenten Diergeneeskunde in Antwerpen komt bijvoorbeeld bijna 60 procent uit Nederland.

Het Vlaamse parlement pleitte vorig jaar al voor het verminderen van het aantal Nederlandse studenten. Veel jongeren die vanwege de numerus fixus niet toegelaten worden tot Diergeneeskunde in Utrecht, schrijven zich in voor dezelfde studie in België. Daar moet dus een einde aan komen, vindt Koen Daniëls van de Vlaamse coalitiepartij N-VA.

Hij snapt de Nederlandse studenten maar al te goed, maar het moet natuurlijk wel in evenwicht blijven, zei Daniëls in het NOS Radio 1 Journaal. "In Vlaanderen doen 714 Nederlanders de studie Diergeneeskunde, dat is een op de vier. In Nederland hebben ze in Utrecht 225 plaatsen." En dat is volgens Daniëls meer dan genoeg, omdat er simpelweg niet meer banen voorhanden zijn.

Geen meerwaarde

Daarnaast keren de meeste Nederlandse studenten na hun studie weer terug naar Nederland. Daniëls vindt het dan ook niet wenselijk dat de Vlaamse belastingbetaler opdraait voor de studiekosten van een Nederlandse student, die uiteindelijk in eigen land aan het werk gaat. "Dan heeft het voor ons geen enkele meerwaarde", zei hij.