'Gezondheidswinkels overtreden wet met medische claims'

Gezondheidswinkels zoals Vitaminstore en Holland and Barret verkopen voedingssupplementen waarvan ze zeggen dat die helpen tegen ziektes. Daarmee overtreden ze de wet, zegt het televisieprogramma De Monitor (KRO-NCRV) na onderzoek. De claims komen ook voor op tientallen andere websites van minder bekende winkels.

De claims, waarin het gaat over het voorkomen, behandelen of genezen van een ziekte, mogen niet worden gebruikt voor voedingssupplementen omdat het geen medicijnen zijn. Volgens De Monitor komen ze niet alleen voor op de websites, maar wordt het ook tegen klanten gezegd die in de winkel een product kopen.

De winkels schreven bijvoorbeeld op hun website dat een bepaald supplement het kraakbeen versterkt en daarmee de hoofdoorzaak van artrose aanpakt. Bij een ander supplement werd geschreven dat het ontstekingsremmend kan werken.

'Zware overtreding'

De Keuringsraad, het eigen controleorgaan van de branche, keurt de claims af en is in gesprek met de winkels, meldt De Monitor. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) spreekt van "zware overtredingen", maar zegt ook dat het onmogelijk is om alles te kunnen inspecteren.

Vitaminstore zegt tegen het tv-programma dat "dit zeker niet de bedoeling is" en dat ze ermee aan de slag gaan. Holland and Barrett is een onderzoek gestart. Veel claims zijn inmiddels van de website verwijderd, nadat De Monitor de winkels erop had gewezen.