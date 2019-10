Drie Gouden Kalveren voor 'Dirty God'

De film Niemand in de stad, genomineerd in negen categorieën, kon maar twee prijzen verzilveren: Beste Vrouwelijke Bijrol voor Julia Akkermans en Beste Camera.

Melody Klaver werd uitgeroepen tot beste actrice voor de film Rafaël, voor God only knows kreeg Marcel Musters de prijs voor beste acteur. Bon Bini Holland 2 van Jandino Asporaat won de publieksprijs, net als het eerste deel in 2016.

Judas

Gijs Naber en Rifka Lodeizen kregen elk een tv-prijs voor hun rol in de serie Judas, over Wim Holleeder. Die productie moest Beste Tv-drama aan Zeven kleine criminelen laten.

De Kalveren worden elk jaar toegekend door vakgenoten, net als de Amerikaanse Oscars.