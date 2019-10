Listeria-besmetting opgespoord met nieuwe dna-methode

Toen het RIVM door toepassing van de nieuwe techniek zag dat er mensen besmet waren geraakt door dezelfde listeriabacterie, werd het dna van listariabacteriën van zieken vergeleken met het dna van monsters die het NVWA bij controles had afgenomen.

Op 31 juli 2019 bleek dat de bacterie die de besmettingen veroorzaakte, dezelfde was als die in 2017 bij Offerman was aangetroffen. Onder de norm, dat wel.

"We wisten dat hier listeria aanwezig was in 2017 maar dat was binnen de wettelijke norm en dus toegestaan", verklaart Coen van der Weijden, microbioloog bij de NVWA. Met de resultaten van de nieuwe onderzoeksmethode was er aanleiding om aanvullend onderzoek bij producten van Offerman te doen.

Er werden meer monsters afgenomen bij Offerman, en het bedrijf heeft zelf ook onderzoek gedaan, maar er werd nooit listeria boven de wettelijke norm aangetroffen. Wel bleek de schoonmaak onder de maat, waarvoor de NVWA een boete heeft gegeven.

Afgelopen woensdag kwam de bevestiging dat dezelfde bacterie die ziekte heeft veroorzaakt, nog steeds aanwezig was in de fabriek. Offerman bleek daarmee de bron van de twintig besmettingen de afgelopen twee jaar.

'Inspecteur moet keuzes maken'

Het feit dat listeria nooit boven de wettelijke norm is aangetroffen bij Offerman, ook nu niet, komt omdat het heel afhankelijk is van het pakje voedsel dat je bekijkt. In het ene pakje kan een lage hoeveelheid zitten, en in het andere een hoeveelheid boven de wettelijke norm.

NVWA controleert bedrijven met grote regelmaat, zegt Van der Weijden. "Maar de inspecteur moet keuzes maken. Die kan niet elk pakje en plakje controleren."

Die ziekmakende bacterie is in ieder geval sinds 2017 aanwezig geweest in de fabriek Offerman. "Honderd procent voedselveiligheid bestaat niet", zegt Van der Weijden. "En de kans op ziek worden is zeer klein. Met de nieuwe onderzoeksmethode kunnen we tegenwoordig sneller een koppeling maken tussen ziektegevallen die RIVM signaleert en bronnen in de voedselketen."

Op dit moment ligt de productie bij Offerman stil.