Chronisch zieken hoeven zich niet meer steeds te laten keuren

Mensen met een chronische aandoening hoeven vanaf volgend jaar niet meer om de zoveel tijd naar een arts om opnieuw aan te tonen dat zij deze aandoening hebben. Het kabinet heeft dat afgesproken met de zorgverzekeraars. Een eenmalige diagnose van een arts is straks voldoende.

Met deze maatregel wil minister De Jonge van Volksgezondheid onnodige administratie in de zorg tegengaan. "Deze regel is belemmerend. We weten dat de situatie waar chronisch zieken in zitten niet verandert. En tóch moeten deze patiënten blijven aantonen dat ze blind zijn, of dat hun kind nog steeds een ernstige beperking heeft. Dat is natuurlijk om gek van te worden."

Het kabinet heeft tot nu toe zo'n zestig maatregelen genomen om de regeldruk in de zorg te verminderen, maar zorgprofessionals merken dit nog niet voldoende, blijkt uit een evaluatie. Daarom komt er een intensievere aanpak, zorgmedewerkers en patiënten kunnen straks tijdens zogenoemde schrapsessies aangeven van welke regels zij last hebben.