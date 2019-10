Dit zijn de hoofdrolspelers in de impeachmentprocedure

Vandaag begint het eerste verhoor in het impeachment-onderzoek tegen president Trump. De komende tien dagen worden ministers en hoge ambtenaren verhoord.

Als eerste moet de inspecteur-generaal van de Amerikaanse inlichtingendiensten verschijnen voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Michael Atkinson is de waakhond die de inlichtingendiensten in de gaten houdt, en als eerste de melding van een klokkenluider kreeg over het inmiddels omstreden gesprek van Trump met zijn Oekräiense ambtgenoot Zelensky.

Op 24 september werd in de VS voor de vierde keer in de geschiedenis een officiële impeachmentprocedure in gang gezet. De 45e president van de Verenigde Staten, Donald Trump, is het doelwit van de potentiële afzetting.

Hij kwam onder vuur te liggen door een controversieel telefoongesprek met de president van Oekraïne.

De klokkenluider

Op 12 augustus 2019 dient een klokkenluider een officiële klacht in bij inspecteur-generaal Atkinson. Aanleiding is een telefoongesprek tussen Trump en de Oekraïense president Zelensky. In de klacht van de klokkenluider spreekt hij van een "dringende bezorgdheid". Volgens de klokkenluider heeft de president de wet overtreden door druk uit te oefenen op Oekraïne om vuil op te graven over zijn rivaal Joe Biden.