Zeeman verwacht komende jaren tientallen filialen te sluiten

Textieldiscounter Zeeman sluit de komende vijf jaar waarschijnlijk zo'n 70 van de 500 filialen in Nederland. Zeeman-topman Erik-Jan Mares zegt dat tegen persbureau ANP.

Wel benadrukt hij dat het goed gaat met zijn bedrijf; de omzet groeide vorig jaar met 4 procent, naar 609 miljoen euro. De sluitingen zijn vooral nodig om gezond te blijven. De kunst is volgens Mares om tijdig slechtlopende winkels te sluiten en alert te blijven op mogelijkheden om ergens toch nog een filiaal te openen.

"Want we openen ook nog steeds nieuwe winkels", aldus Mares. "Binnenkort bijvoorbeeld in Apeldoorn. En we zien sluitingen vaak al een jaar van tevoren aankomen en kunnen het personeel daardoor meestal herplaatsen in andere vestigingen."

In juni schreef Trouw al dat Zeeman de afgelopen jaren het winkelbestand heeft verkleind met zo'n 7 procent. Vooral in kleinere plaatsen zijn winkels gesloten, omdat klanten volgens de textielwinkel steeds vaker online of in grote steden winkelen.

Succes over de grens

Tegenover ANP laat Mares weten dat het familiebedrijf over de Nederlandse grens aan het groeien is. In zeven landen heeft Zeeman inmiddels ruim 1300 vestigingen. "Vooral in Spanje slaat Zeeman goed aan", zegt Mares.

Daar heeft de Nederlandse keten nu bijna 50 winkels. De topman verwacht dat dit er 200 tot 250 kunnen worden. Ondertussen kijkt het bedrijf naar uitbreiding in andere Zuid-Europese landen.