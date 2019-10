Zeespiegelstijging op de foto: 'Je laat zien wat soms niet zichtbaar is'

Dat de zeespiegel stijgt, daar zijn wetenschappers het wel over eens. Maar volgens fotojournalist Kadir van Lohuizen zijn de gevolgen ervan al duidelijk zichtbaar en moeten we nu echt in actie komen. Hij legde de zeespiegelstijging daarom vast in foto en video. Vandaag opent in het Scheepvaartmuseum zijn tentoonstelling Rijzend Water.

De boodschap in zijn foto's is duidelijk: er is een 'stille' ramp gaande. Niet alleen in Kiribati, waar inwoners zandzakken leggen voor de deur tegen het opkomende water, stijgt het water. Ook dichterbij huis, op Terschelling, is een kampeerboerderij onbereikbaar geworden door hoogwater tijdens een noordwesterstorm.

"Het is een kwestie van decennia", zegt Van Lohuizen. "Het is niet de vraag hoe hoog het water komt, maar wanneer het komt, ook in Nederland. Maar dat is moeilijk bespreekbaar en ook moeilijk te bevatten."

'Visueel lastig'

Om het verwoestende effect van de zeespiegelstijging te zien, reisde van Lohuizen de wereld over: van Bangladesh tot Miami en van Terschelling tot Indonesië. Met foto's probeert hij de urgentie van het probleem in beeld te brengen.

"Dat is visueel soms wel lastig", zegt de fotograaf. "Je moet laten zien wat soms niet zichtbaar is. Je ziet die zeespiegel niet iedere dag stijgen. De zeespiegel stijgt ook niet overal even hard. En je hebt natuurlijk getijden: hoogwater en laagwater. Die wil je niet in verband brengen met het stijgen van de zeespiegel."