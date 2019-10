Autoriteiten beschouwen steekpartij Parijs niet als terreurdaad

De steekpartij in Parijs waarbij een agent gisteren vier collega's om het leven bracht en er één verwondde, wordt door de autoriteiten behandeld als een normale moordzaak. De steekpartij wordt niet beschouwd als terrorisme.

De politie gaat er niet van uit dat de man geradicaliseerd was. De dader, die zelf werd doodgeschoten, zou zich anderhalf tot twee jaar geleden tot de islam hebben bekeerd. Volgens de Franse zender BMF TV was hij onlangs ook gestopt met het praten tegen vrouwelijke collega's.

Bij een huiszoeking heeft de politie geen spullen gevonden die verband houden met terroristische groeperingen. Ook was de man bij de inlichtingendiensten niet bekend als een geradicaliseerde moslim.

Volgens Franse media heeft zijn vrouw aan de politie verklaard dat hij last had van psychotische aanvallen en onsamenhangende uitspraken deed. Hij hoorde ook stemmen in zijn hoofd en zag hij visioenen. Zijn vrouw is in hechtenis genomen.

Een getuige was in het gebouw toen de steekpartij gebeurde: