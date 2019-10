Oekraïense ambassadeur na oproep onderzoek: we hebben niets te verbergen

Minister Blok reageerde aanvankelijk terughoudend en zei geen juridische redenen voor zo'n onderzoek te zien. Toch wil een meerderheid van de Kamer wil zo'n onderzoek wel. Uiteindelijk zei Blok zich niet verzetten tegen het inventariseren van de mogelijkheden.

Volgens het CDA is zo'n onderzoek belangrijk en dringt de tijd omdat geheugens en data verloren gaan. "Het is ook belangrijk voor de nabestaanden. Het gaat over het inzicht voor hen. Weten of er iets voorkomen had kunnen worden, snappen wat er gebeurd is", betoogde CDA-Kamerlid Van Dam eerder deze week.

Gevangenenruil

Vorige maand werd bekend dat Oekraïne een belangrijke verdachte, Vladimir Tsemach, had overgedragen aan Rusland in het kader van een gevangenenruil. Tot woede van nabestaanden en anderen: daarmee lijkt de kans verkeken dat hij ooit voor de rechter komt. Volgens de ambassadeur was de uitruil "noodzakelijk om Oekraïense gevangenen uit Rusland vrij te krijgen". "Het was onze missie om levens te redden en mensen terug te brengen die veel geleden hebben in Rusland", zei hij.

Oekraïne wil volgens de ambassadeur, net als Nederland, de schuldigen van de MH17-ramp voor het gerecht krijgen. De ambassadeur hoopt dat de samenwerking met Nederland niet vertroebelt.