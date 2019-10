Egypte laat Nederlander vrij die vastzat voor filmen met drone

'Geheime opnames'

De man werd op 25 september gearresteerd nadat hij met een drone opnames had gemaakt van het Tahrir-plein in het centrum van Caïro. De politie verdacht de man ervan dat hij in het geheim opnames wilde maken van de landelijke protesten tegen de regering van president Sisi.

Een Egyptisch tv-station zond na de arrestatie beelden uit van een verklaring van de man. "Vroeg in de ochtend liet ik mijn drone van het dakterras van mijn hotel vliegen om beelden van het hotel te maken", zei Habes, in de video. "Dit werd door een van de hotelmedewerkers gezien en hij zei dat dit een groot probleem was. Ik ging terug naar mijn hotelkamer en een tijdje later nam de politie me mee naar het politiebureau."

