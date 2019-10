Protestmars in Beverwijk om geweld jongerenbende

In Beverwijk heeft een groep inwoners vanavond een protestmars door de stad gelopen. Ze wilden met de actie laten zien dat ze genoeg hebben van het geweld door een jongerenbende uit de Pilotenbuurt.

Tientallen mensen, sommigen versierd met lichtjes, liepen van het politiebureau bij het Oosterwijkpark naar het gemeentehuis. "We willen een zee van licht zijn", aldus organisator Harry Anderies.

In Beverwijk pleegt de 'Pilotenbende' regelmatig mishandelingen en vernielingen. De groep veroorzaakt al meer dan een jaar overlast, inmiddels ook in buurgemeente Heemskerk. Ondanks diverse maatregelen en een aantal aanhoudingen is het nog niet gelukt om de geweldsgolf te stoppen, zo schrijft NH Nieuws.

Toespraak

Aan het eind van de mars werden de inwoners bij het gemeentehuis toegesproken door burgemeester Smit. Hij liet weten de boodschap gehoord te hebben en de zorgen en frustraties te delen. Hij gaat de protestmars gebruiken om in politiek Den Haag een signaal af te geven en hoopt dat er snel meer middelen komen om dit soort geweld effectief aan te pakken. "Dit kan gewoon zo niet verder."

Aan het eind van de mars ontstonden enkele opstootjes. De burgemeester bevestigde aan NH Nieuws dat een aantal leden van de Pilotenbende naar de protestmars was gekomen. Hij noemde dit "provocerend en verontrustend".