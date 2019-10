Inspectie roept maagzuurremmers terug vanwege kankerverwekkende stof

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat maagzuurremmers terugroepen. Mogelijk zijn de medicijnen vervuild met kankerverwekkende stoffen.

De IGJ maakt volgende week meer details bekend over de terugroepactie, bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws. Het gaat in ieder geval om maagzuurremmers met ranitidine. Daarin kan het kankerverwekkende nitrosamine zitten, ook wel bekend als NDMA.

Geen acuut risico

RTL schrijft dat zo'n 150.000 Nederlanders de desbetreffende maagzuurremmers gebruiken. De IGJ benadrukt dat er voor deze mensen geen acuut risico is. Er moet daarom ook niet zomaar worden gestopt met het gebruik van de medicijnen, aldus de inspectie.

Daarnaast is de NDMA-limiet volgens de IGJ "heel streng" en gebaseerd op mensen die 600 milligram langdurig gebruiken. Mogelijk is de stof in de maagzuurremmer gekomen tijdens de productie van het medicijn. NDMA kan bijvoorbeeld ook in kleine hoeveelheden voorkomen in water en voedingsmiddelen.

Te hoge limiet

De inspectie besloot tot de terugroepactie toen wereldwijd in leveringen van maagzuurremmers een te hoge NDMA-limiet werd aangetroffen. "Dat was voor ons aanleiding om de Nederlandse markt te vragen de eigen partijen te onderzoeken", zegt de IGJ-woordvoerder.

Op basis van de resultaten van dat onderzoek besloot de IGJ deze week tot de terugroepactie. Eerder werden in Duitsland en Frankrijk al maagzuurremmers teruggeroepen. Volgens de IGJ maakt ieder land zijn eigen afwegingen als het gaat om dergelijke acties.

"Wij hadden alleen de hoop om de maagzuurremmers op de markt te houden, want het is heel vervelend voor de mensen die deze medicijnen gebruiken."