Einstein Telescoop in Limburg stap dichterbij

De bodem in Zuid-Limburg lijkt geschikt voor het plaatsen van de Einstein Telescoop. De provincie Limburg heeft resultaten bekendgemaakt van bodemonderzoek dat daarvoor bij Terziet is uitgevoerd. Door de gunstige uitkomst is het naar Nederland halen van de telescoop een stap dichterbij.

De Einstein Telescoop wordt 's werelds grootste detector van zwaartekrachtgolven. Europese wetenschappers hopen met het meetstation meer te weten komen over het ontstaan van de aarde en het heelal. Daarvoor willen ze metingen doen naar trillingen diep onder de grond. Om die goed te kunnen meten moet de telescoop op een plek komen waar de grond erg stabiel is. Uit bodemonderzoek blijkt nu dat de Limburgse rotsgrond 'stil' genoeg is.

Race

Limburg is samen met het Italiaanse Sardinië in de race voor de komst van de telescoop. Nu de eerste metingen veelbelovend zijn, moet er uitgebreider bodemonderzoek in de regio worden gedaan. Hiervoor wordt Europese subsidie aangevraagd.

De provincie hoopt dat het meetstation naar Limburg komt. "De Einstein Telescoop zal als een magneet fungeren voor topwetenschappers en studenten", zegt gedeputeerde Joost van den Akker tegen 1Limburg. Ook verwacht hij dat de komst van de telescoop een flink aantal banen kan opleveren.

Tunnels

De telescoop bestaat onder meer uit drie tunnels van elk tien kilometer lang die een paar honderd meter onder de grond komen te liggen. Het instrument is vernoemd naar Albert Einstein, die het bestaan van zwaartekrachtgolven heeft voorspeld. De bouw gaat volgens Van den Akker ongeveer 1,5 miljard euro kosten. De Europese Commissie zal op zijn vroegst eind 2022 bekendmaken voor welke locatie wordt gekozen.