NOS lanceert podcast met Peter Kuipers Munneke

Hoe ontstaat avondrood? Kan het gelijktijdig sneeuwen en onweren? Waarom zie je vliegtuigstrepen soms wel en soms niet? En wanneer komt er een Elfstedentocht? Weerman Peter Kuipers Munneke krijgt de meest uiteenlopende vragen over zijn vak: het weer.

De NOS lanceert daarom de podcast De Weerman, waarin Kuipers Munneke je alles vertelt over wat je altijd al hebt willen weten over het weer. Iedere week duikt hij samen met co-host Fleur Wallenburg dieper in een opmerkelijk weerfenomeen. In de eerste aflevering: de herfst.

Ook behandelen ze vragen van luisteraars, en belt de weerman wekelijks met iemand die door zijn weersverwachting flink beïnvloed wordt. Ook geeft Kuipers Munneke opheldering over typische weerclichés als 'brede opklaringen' en 'wolkenvelden'.