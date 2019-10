Geuzennaam 'Jodenweg' nu ook officieel in Rouveen

Ons leven was eigenlijk afgelopen

Hoewel de omstandigheden in kamp Conrad beter waren dan in de Duitse vernietigingskampen, begon daar de ontmenselijking, vertelde gevangene Coenraad Rood, jaren later. "In Staphorst werden we van keurige burgers tot dwangarbeiders gemaakt. Ons leven was eigenlijk afgelopen, maar dat wisten we toen nog niet."

Op 3 oktober 1942, vandaag precies 77 jaar geleden, werden ze gedeporteerd naar Westerbork. Van daaruit werden ze naar vernietigingskampen overgebracht. Van de 340 mannen in kamp Conrad overleefden slechts vier de oorlog.

"We dachten allemaal, er komt wel een eind aan. Die man daar boven, die haalt ons hier wel uit. Maar hij heeft het niet gedaan. Hij is niet bij machte geweest", aldus Rood.

Niet wegkijken

Het plan voor een nieuw straatnaambordje ontstond na een gastles van Lassche over de kwestie op de Rouveense basisschool. Een aantal leerlingen vroeg daarop in een brief aan de burgemeester of de straatnaam niet kon worden aangepast, om de Joodse mannen niet te vergeten.

De gemeente liet weten dat een straatnaamverandering te ingewikkeld en te kostbaar zou zijn. Wel is is besloten om de naam Jodenweg toe te voegen aan de officiële naam.

Lassche is blij dat er zo een late laatste eer komt voor de dwangarbeiders. "We kunnen wegkijken, maar we kunnen dit verhaal ook aangrijpen om met z'n allen bewustwording te creëren."